Хорнер: не надо трогать Монако, Сильверстоун, Спа и Монцу
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об изменениях в календаре Формулы-1. Хорнер призвал руководство чемпионата сохранить в календаре исторические трассы.
«Спа — одна из исторических трасс. Не надо трогать Монако, Сильверстоун, Спа и Монцу. Конечно, здорово, что появляются новые автодромы и к гонкам есть интерес, но мы должны чтить свою историю. Без них всё было бы похоже на тур ATP без Уимблдона. Это часть истории, часть ДНК Формулы-1.
Мы выскажем своё мнение, но приходится доверять людям, которые управляют бизнесом. Стефано знает, что делает, он привлекает инвесторов. Конечно, ими движут цифры, количество прибыли. В итоге приходится выбирать между ещё одной гонкой в США и гонкой в Спа», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
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