Марко: вспышки гнева Цуноды в какой-то момент зашли слишком далеко

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о японском пилоте «Альфа Таури» Юки Цуноде.



«Помогают ли Цуноде его визиты к психологу? Да. Но вообще Цунода не единственный гонщик, у которого есть сложности в этой области. В этом нет ничего предосудительного. У нас в команде два японца, и они не могут быть более противоположными. В случае с Юки могу сказать, что он ни о чём не жалеет. Он очень эмоционален. Для японца это, скорее, исключение.



Но его вспышки гнева по радио в какой-то момент зашли слишком далеко. Но, когда ты ругаешься посреди поворота, это уже нехорошо. В таких случаях едешь медленнее. Это то, что мы объяснили ему — над этим он должен работать», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги: