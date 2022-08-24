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Марко: вспышки гнева Цуноды в какой-то момент зашли слишком далеко

Марко: вспышки гнева Цуноды в какой-то момент зашли слишком далеко
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о японском пилоте «Альфа Таури» Юки Цуноде.

«Помогают ли Цуноде его визиты к психологу? Да. Но вообще Цунода не единственный гонщик, у которого есть сложности в этой области. В этом нет ничего предосудительного. У нас в команде два японца, и они не могут быть более противоположными. В случае с Юки могу сказать, что он ни о чём не жалеет. Он очень эмоционален. Для японца это, скорее, исключение.

Но его вспышки гнева по радио в какой-то момент зашли слишком далеко. Но, когда ты ругаешься посреди поворота, это уже нехорошо. В таких случаях едешь медленнее. Это то, что мы объяснили ему — над этим он должен работать», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги:

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