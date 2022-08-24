Марко: вспышки гнева Цуноды в какой-то момент зашли слишком далеко

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о японском пилоте «Альфа Таури» Юки Цуноде.
«Помогают ли Цуноде его визиты к психологу? Да. Но вообще Цунода не единственный гонщик, у которого есть сложности в этой области. В этом нет ничего предосудительного. У нас в команде два японца, и они не могут быть более противоположными. В случае с Юки могу сказать, что он ни о чём не жалеет. Он очень эмоционален. Для японца это, скорее, исключение.
Но его вспышки гнева по радио в какой-то момент зашли слишком далеко. Но, когда ты ругаешься посреди поворота, это уже нехорошо. В таких случаях едешь медленнее. Это то, что мы объяснили ему — над этим он должен работать», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги:
- 24 августа 2022
-
11:53
-
10:57
-
09:56
-
00:31
-
00:30
- 23 августа 2022
-
23:32
-
21:57
-
21:11
-
20:58
-
19:47
-
19:40
-
18:44
-
17:58
-
17:56
-
16:51
-
16:43
-
15:13
-
14:19
-
13:02
-
11:57
-
11:12
-
10:26
-
09:58
-
01:02
-
00:57
- 22 августа 2022
-
23:56
-
23:01
-
22:58
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:58
-
19:54
-
19:05
-
18:57