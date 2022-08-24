Архитектор подробно рассказал о деталях модернизации трассы Гран-при Бельгии

Архитектор Ярно Заффелли рассказал о процессе обновления трассы «Спа-Франкоршам».



«Цель состояла в том, чтобы модернизировать и повысить безопасность «Красной воды». Работы мы проводили после наводнения, которое нанесло большой ущерб. В ходе процесса мы определили, как восстановить участок, уменьшив неровности, предусмотрев отвод осадков и в целом повысив безопасность в этом отношении. При этом самый культовый поворот в автоспорте сохранил свой уникальный характер.



При проектировании и дальнейших разработках мы учли новые правила, а также опирались на то, что теперь используются новые шины. У нас было более 20 вариантов для «Красной воды». Мы провели несколько дней с профессиональными пилотами на наших собственных симуляторах, чтобы получить их отзывы. Затем мы провели два полных дня с профессиональными пилотами в сим-центре Vi-Grade под руководством бывших гонщиков Ф-1, ставших стюардами», — приводит слова Заффелли PlanetF1.

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