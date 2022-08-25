Мик Шумахер прокомментировал слухи об интересе со стороны «Альпин»

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём будущем в чемпионате мира. Немец подчеркнул, что рад находиться в своей нынешней команде, и крайне сухо прокомментировал информацию, что входит в число претендентов на место в «Альпин» на сезон-2023.



«Я счастлив там, где я сейчас. Наша цель — занимать в следующих гонках позиции, принимающие очки. Надеюсь, мы сможем этого добиться. А что касается будущего, то я уверен, что поделюсь информацией, как только буду знать.



У нас были взлёты и падения, но, я думаю, мы наслаждаемся хорошими моментами и извлекаем выводы из тех, что были не так хороши.



«Альпин»? Повторюсь: я счастлив там, где я сейчас, и с нетерпением жду следующих гонок», — приводит слова Шумахера The Race.

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