Источник: «Альпин» и Шумахер далеко продвинулись в переговорах о контракте

Французская команда Формулы-1 «Альпин» ведёт активные переговоры с менеджментом Мика Шумахера насчёт контракта с немецким пилотом на сезон-2023, сообщает итальянская редакция Motorsport. Сразу несколько источников сообщает, что переговоры уже продвинулись достаточно далеко, так что Шумахера можно назвать основным претендентом на место напарника Эстебана Окона в 2023 году.



При этом «Альпин» точно не будет делать каких-либо официальных заявлений до разрешения ситуации со своим резервным пилотом Оскаром Пиастри. Ясность может наступить на следующей неделе после очередного заседания Совета по признанию контрактов ФИА.



Если «Альпин» и Шумахер успешно завершат переговоры, то тем самым Мик автоматически расстанется с Академией «Феррари», в которую он входил с 2019 года.

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