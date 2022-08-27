Марк Хьюз: темп Ферстаппена говорит о том, что он может победить, несмотря на штраф

Обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может рассчитывать на победу на Гран-при Бельгии, даже несмотря на полученный штраф из-за замены элементов силовой установки на его болиде.



«Учитывая подавляющее преимущество в темпе, продемонстрированное Ферстаппеном во второй тренировке, он, вероятно, может рассчитывать на победный крик, даже стартуя с конца. Его преимущество на одном круге над Леклером составило 0,812 секунды, что даже на очень длинном круге в Спа является огромным преимуществом (около 0,8% в сезоне, в котором «Феррари» никогда не квалифицировалась более чем на 0,06% медленнее, чем «Ред Булл»). Другими словами, отставание более чем в 10 раз больше, чем когда-либо было у «Феррари» в квалификации в этом сезоне», — написал Хьюз в своей колонке на The Race.

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа: