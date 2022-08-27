Хорнер объяснил, почему штраф в Бельгии для Ферстаппена лучше, чем на последующих этапах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему в команде приняли решение установить новые элементы силовой установки на болид пилота Макса Ферстаппена именно на Гран-при Бельгии.



«Следует смотреть на календарь со стратегической точки зрения. Мы поняли, что на оставшихся этапах было бы особенно трудно с теми элементами силовых установок, что были в нашем распоряжении. Какие у нас будут дальше трассы? «Зандворт», где трудно обгонять. Потом ещё будет Монца, где совершать обгоны ещё труднее, чем кажется. Сингапур и Япония, где тоже с этим непросто.



Что касается этой трассы, то она хороша для обгонов. Мы чувствуем, что должны быть здесь быстрыми, поэтому и решили использовать эту возможность здесь», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа: