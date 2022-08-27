Racingnews365: Гран-при Бельгии останется к календаре Формулы-1 в 2023 году

Переговоры с промоутерами Гран-при Южной Африки и владельцем автодрома «Кьялами» зашли в тупик, и потому этап в Бельгии состоится в 2023 году. Об этом информирует издание Racingnews365.
При этом в Формуле-1 надеются провести Гран-при Южной Африки в 2024 году. Предварительный календарь на 2023 год может быть опубликован в самое ближайшее время, при этом окончательная его версия должна быть утверждена в октябре. Ожидается, что в календаре будет 24 гонки, в том числе Гран-при Китая.
Напомним, Гран-при Бельгии нынешнего сезона Формулы-1 проходит в настоящее время. Этап начался вчера, 26 августа и закончится завтра. Сегодня состоится третья свободная практика. Её начало запланировано на 14:00 мск. А также квалификация (в 17:00 мск).
Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:
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