Хэмилтон: это настоящий удар по зубам, мы не будем скучать по этой машине в конце года

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слабое выступление команды в квалификации Гран-при Бельгии, где Хэмилтон проиграл Максу Ферстаппену почти две секунды.
«Мы приехали сюда с очень оптимистичным настроем насчёт того, что можем стать ближе, и оказаться после этого в 1,8 секунды позади — это настоящий удар по зубам. Мы продолжаем испытывать трудности с этой машиной — определённо, не будем по ней скучать в конце года. Ну а я просто концентрируюсь на том, как мы проектируем и строим болид следующего года. Команды впереди нас в другой лиге, а наша машина сегодня смотрелась настолько по-другому. У нас много работы, и мы сделаем максимум возможного с тем, что у нас есть до оставшейся части сезона», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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