«Произошло недопонимание». Леклер высказался об «ошибке» «Феррари» с шинами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об очередной ошибке команды во время квалификации Гран-при Бельгии. Во время третьего сегмента квалификации Леклера выпустили на трассу на свежем комплекте «софта», хотя изначально, судя по всему, планировалось, что монегаск проедет попытку на старых шинах, возможно, чтобы помочь слипстримом своему напарнику, Карлосу Сайнсу.



«Думаю, произошло недопонимание, но это не имело большого значения. Но, очевидно, я сказал об этом по радио, потому что был удивлён. Но это не меняет ничего в вопросе этого уикенда. Разочарован ли я из-за этой ошибки? Нет», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport.



Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис после завершения квалификации сообщил, что это не было ошибкой, просто решение было принято в последний момент.