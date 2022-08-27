Тото Вольф: это худшая квалификация для «Мерседеса» за последние 10 лет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии.



«Невозможно быть на поуле три недели назад, пусть и в других условиях, на другой трассе, а в следующей гонке отстать от лидера на 1,8 секунды. Сейчас мы совершенно не понимаем некоторые моменты или понимаем неправильно. «Ред Булл» сейчас в собственной лиге, потому что даже «Феррари» отстаёт от них на 0,8 секунды, но это не утешение. Для меня это худшая квалификация за последние 10 лет. Не столь важно, с каких позиций мы стартуем, мы были на поуле в прошлом Гран-при, а здесь мы оказались нигде. Это неприемлемо.



Если бы мы понимали в чём дело, то поработали бы над настройками, но машина просто тормозит на прямой. Льюис сказал, было ощущение, что он тащил за собой парашют. Кроме того, болид неустойчив сзади, мы страдаем от недостаточной поворачиваемости. Машина подпрыгивает на высокой скорости и не даёт пилотам уверенности. За весь уикенд я не слышал от них ничего хорошего о том, как ведёт себя машина. Думаю, пришло время собрать всё воедино и понять, что нам делать в следующем году», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.