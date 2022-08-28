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Феттель рассказал, как полиция заставила его освободить дорогу Алонсо

Феттель рассказал, как полиция заставила его освободить дорогу Алонсо
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Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель во время встречи с болельщиками на Гран-при Бельгии рассказал о забавной истории со своим участием во время гоночного уик-энда на трассе «Спа-Франкоршам». Надо отметить, что Феттель ездит на трассу от своей гостинице на велосипеде.

«Я спускался с холма на велосипеде, а потом показались четыре полицейских мотоцикла, которые закричали мне, чтобы я ушёл с дороги — и затем мимо проехала „Рено“ с Фернандо, а за ним ещё два полицейских байка!» — рассказал Феттель на встрече с болельщиками.

Себастьян добавил, что потом все равно обогнал Алонсо, когда испанец попал в пробку у трассы. Напомним, что в следующем году именно Алонсо сменит Феттеля в составе «Астон Мартин».

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