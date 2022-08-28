Пьер Гасли отреагировал на слухи о своём переходе в «Альпин»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли не стал говорить что-либо конкретное относительно вероятности его перехода в «Альпин». Ранее появились слухи, связывающие его с французским гоночным коллективом.



«Могу ли я присоединиться к «Альпин»? На данный момент я действительно не хочу делать слишком много комментариев, потому что сам ещё знаю не всё», — приводит слова Гасли Crash.net.



Напомним, по окончании нынешнего сезона «Альпин» покинет Фернандо Алонсо. Недавно между «Альпин» и молодым пилотом Оскаром Пиастри произошла скандальная ситуация. Она возникла после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия.

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