Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Бельгии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своей победе на Гран-при Бельгии. Гонщик стартовал с 13-й позиции, но сумел выиграть гонку.



«На первом круге было важно избежать каких-либо проблем. А после сейфти-кара машина ехала как по рельсам. Мы были достаточно быстры, следили за шинами и в итоге вырвались в лидеры — отличная, в конце концов, получилась гонка.



Я и представить не мог, что у нас получится такой уикенд, и надеюсь, что таких будет побольше. С нетерпением жду гонку в Зандворте», — подвёл итоги Ферстаппен после завершения гонки.



Благодаря победе Ферстаппен упрочил своё лидерство в общем зачёте. Серхио Перес и Карлос Сайнс заняли на Гран-при Бельгии второе и третье места соответственно.