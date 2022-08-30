Штайнер назвал самую неудобную трассу для «Хааса»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от выступлений на оставшихся этапах Гран-при. В частности, Штайнер отметил трассы, где его команде будет сложнее всего.
«Самые подходящие для нас трассы? Давайте я начну с той, где у нас точно возникнут сложности. Монца — не самый любимый наш автодром, но при этом я рассчитываю побороться за хорошие результаты в Нидерландах и Японии. В Остине у нас тоже возникают проблемы, но надеюсь, что в этом году мы их преодолеем», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
На Гран-при Бельгии пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Мик Шумахер финишировали на 16-м и 17-м местах соответственно. В общем зачёте Магнуссен с 22 очками располагается на 11-м месте, Шумахер — 15-й, в его активе 12 очков.
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