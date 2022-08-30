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Гюнтер Штайнер — о выступлении «Хааса» на ГП Бельгии: мы уходим отсюда немного побитыми

Гюнтер Штайнер — о выступлении «Хааса» на ГП Бельгии: мы уходим отсюда немного побитыми
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о выступлении команды в гонке Гран-при Бельгии, где Кевин Магнуссен показал 16-й результат, а Мик Шумахер был 17-м. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Я весьма разочарован результатом, но он был почти ожидаем. На скоростной трассе, где нужно низкое сопротивление, в этом году наша машина недостаточно хороша. Мы постараемся наверстать упущенное на следующей неделе в Зандворте, где болид должен быть лучше приспособлен к трассе, как было в Австрии и Сильверстоуне. Мы уходим отсюда немного побитыми, но готовы вернуться снова к следующему уикенду», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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