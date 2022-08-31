Сын Хуана Пабло Монтойи дебютирует в Формуле-3 в Зандворте

Сын знаменитого гонщика Хуана Пабло Монтойи Себастьян Монтойя дебютирует в Формуле-3 на этапе в Нидерландах в ближайший уикенд. Об этом сообщила пресс-служба команды Campos Racing.



Колумбиец заменит Хантера Йени, который получил травму во время этапа на трассе в Шпильберге (Австрия). На гонках в Венгрии и Бельгии вместо него выступал датчанин Оливер Гёте.



В сезоне-2022 Монтойя выступает в серии FRECA в составе команды Prema Racing. После 10 этапов он занимает десятое место в личном зачёте, имея в своём активе 44 очка. При этом его партнёры по Prema – Дино Беганович и Пол Арон – занимают первое и третье место соответственно.



Этап в Зандворте стартует 2 сентября. Пилотам Формулы-3 предстоит провести две гонки.

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