Сын Хуана Пабло Монтойи дебютирует в Формуле-3 в Зандворте
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Сын знаменитого гонщика Хуана Пабло Монтойи Себастьян Монтойя дебютирует в Формуле-3 на этапе в Нидерландах в ближайший уикенд. Об этом сообщила пресс-служба команды Campos Racing.
Колумбиец заменит Хантера Йени, который получил травму во время этапа на трассе в Шпильберге (Австрия). На гонках в Венгрии и Бельгии вместо него выступал датчанин Оливер Гёте.
В сезоне-2022 Монтойя выступает в серии FRECA в составе команды Prema Racing. После 10 этапов он занимает десятое место в личном зачёте, имея в своём активе 44 очка. При этом его партнёры по Prema – Дино Беганович и Пол Арон – занимают первое и третье место соответственно.
Этап в Зандворте стартует 2 сентября. Пилотам Формулы-3 предстоит провести две гонки.
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