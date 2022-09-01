Макс Ферстаппен стал офицером Ордена Оранских-Нассау

Пилот «Ред Булл Макс Ферстаппен был награждён Орденом Оранских-Нассау.

«Награждение офицером Ордена Оранских-Нассау — это невероятно гордый момент для меня, который произошел очень неожиданно так рано в моей карьере.



Я хочу поблагодарить свою семью и близких, а также компанию Ред Булл, которая стала для меня второй семьей. Мы достигли этого вместе», — написал Ферстаппен в социальных сетях.

Орден Оранских-Ниссау — орден Нидерландов, вручаемый монархом (королём либо королевой) Нидерландов за особые заслуги перед государством. Орденом могут быть награждены также иностранцы и постоянно проживающие за рубежом граждане Нидерландов.

Ранее пресс-служба «Ред Булл» представила забавное видео, на котором демонстрируется, как пилоты Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Юки Цунода («Альфа Таури») демонстрируют умение ездить задним ходом.

