Макс Ферстаппен стал офицером Ордена Оранских-Нассау

Пилот «Ред Булл Макс Ферстаппен был награждён Орденом Оранских-Нассау.
«Награждение офицером Ордена Оранских-Нассау — это невероятно гордый момент для меня, который произошел очень неожиданно так рано в моей карьере.
Я хочу поблагодарить свою семью и близких, а также компанию Ред Булл, которая стала для меня второй семьей. Мы достигли этого вместе», — написал Ферстаппен в социальных сетях.
Орден Оранских-Ниссау — орден Нидерландов, вручаемый монархом (королём либо королевой) Нидерландов за особые заслуги перед государством. Орденом могут быть награждены также иностранцы и постоянно проживающие за рубежом граждане Нидерландов.
Ранее пресс-служба «Ред Булл» представила забавное видео, на котором демонстрируется, как пилоты Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Юки Цунода («Альфа Таури») демонстрируют умение ездить задним ходом.
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