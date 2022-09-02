Штайнер ответил на вопрос о составе «Хааса» на сезон-2023

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном уходе Мика Шумахера из команды.
«Мы находимся в начале процесса выбора гонщика на следующий сезон, мы не говорили о пилотах. Сейчас нам некуда торопиться, мы следим за развитием ситуации с Миком Шумахером и смотрим, что происходит. Мы никуда не торопимся. Зачем нам принимать решение сейчас? Если мы примем неправильное решение и пожалеем об этом, то зачем нам что-то решать сейчас только потому, что вы хотите узнать ответ?
Конечно, мы рискуем потерять других потенциальных кандидатов, но мы сознательно идём на этот риск, потому что возможности перевешивают этот риск.
У меня есть свои мысли, но я всё ещё хочу убедиться, кто лучше подойдёт для команды. Речь не о том, кто лучше подойдёт мне как человек, а кто будет лучшим вариантом для команды в будущем. Наша задача состоит в том, чтобы прогрессировать. Нужно понять, что нам лучше — получить действительно быстрого гонщика или опытного профессионала, являющегося универсалом? Нужно учесть много факторов, но нам нужно, чтобы команда сделала шаг вперёд», — приводит слова Штайнера Crash.
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