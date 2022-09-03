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«Слишком оптимистично». Хэмилтон не согласился с Вольфом, что он мог завоевать поул

«Слишком оптимистично». Хэмилтон не согласился с Вольфом, что он мог завоевать поул
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, не согласившись с руководителем команды Тото Вольфом, что он мог выиграть поул, если бы ему не помешали жёлтые флаги из-за вылета Серхио Переса.

«Думаю, если бы не было жёлтых флагов, то мы бы боролись за первый ряд. Так что результат работы хороший. Мы смогли закрыть дефицит скорости на одном круге, надеюсь, что это позитивно отразится и на гоночном темпе.

Поул? Это слишком оптимистично. Соперники всё ещё были слишком быстры. Но, думаю, первый ряд был бы возможен», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Напомним, по итогам квалификации Хэмилтон остался лишь четвёртым. Поул-позицию завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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