Мик Шумахер прокомментировал восьмой результат в квалификации ГП Нидерландов

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, которую он завершил на восьмой позиции.



«Всегда здорово пройти в третий сегмент квалификации, так что я полностью доволен своим выступлением. Если говорить честно, то я не думал, что смогу подняться так высоко. Мы ожидали, что для нас квалификация закончится во втором сегменте, однако я смог пройти дальше и в финале повторил время, показанное во втором сегменте. В итоге мы получили достойный результат и хорошую стартовую позицию.



Мы не вносили серьёзных изменений в настройки, сосредоточившись на деталях. В эти выходные мы сразу же смогли угадать с настройками, что всегда помогает. Это добавляет любому гонщику уверенности и, что самое главное — делает вас быстрее», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба команды.