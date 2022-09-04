Росберг — о «Феррари» на ГП Нидерландов: команды Ф-2 и Ф-3 лучше работают на пит-стопах

Чемпион Формулы-1 немец Нико Росберг раскритиковал команду «Феррари» за выступление в гонке Гран-при Нидерландов.

Напомним, Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф за небезопасный выезд из боксов. Помимо этого, «Феррари» угодила в разбирательство из-за гайковёрта, на который наехал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

«Бог мой! Маттиа Бинотто продолжает говорить, что им не нужны изменения, что всё идёт хорошо. Но когда наступит этот день? Это же невозможно. Даже команды Формулы-2 и Формулы-3 лучше справляются со стратегией и пит-стопами, чем «Феррари». Вы заходите на пит-стоп, обычная гонка, но рядом не оказывается шин. В определённый момент им придётся внести изменения», – приводит слова Росберга Sky Sports.