Де Врис проведёт тренировку в составе третьей команды Формулы-1 за один сезон

Чемпион Формулы-Е, голландец Ник де Врис примет участие в первой свободной практике Гран-при Италии в составе «Астон Мартин». Об этом информирует пресс-служба британской команды.



Де Врис проведёт заезд вместе с Лэнсом Строллом, заменив Себастьяна Феттеля. Сообщается, что Ник уже провёл много времени на симуляторе в штаб-квартире гоночного коллектива в Сильверстоуне в рамках подготовки к сессии. Примечательно, что практика в Монце станет для 27-летнего голландца уже третьей в нынешнем сезоне: ранее он выступал за «Уильямс» в Испании, где заменял Александера Албона, и во Франции, где участвовал в составе «Мерседеса» вместо Льюиса Хэмилтона.



Гран-при Италии пройдёт с 9 по 11 сентября, после чего в Формуле-1 будет небольшая пауза. Следующий этап состоится в Сингапуре (с 30 сентября по 2 октября).