Штайнер объяснил проблему Шумахера на пит-стопе Гран-при Нидерландов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о проблеме, которая возникала у пилота команды Мика Шумахера во время пит-стопа на Гран-при Нидерландов. Мик ранее признался, что именно из-за этого он не набрал очки в гонке.



«Конечно, сдаваться никто не собирался. Всегда стараешься извлечь максимум выгоды. Нам почти удалось переломить ход событий благодаря машине безопасности, но всё-таки тогда мы отставали.



Во время пит-стопа, когда машина была поднята, заклинило передний домкрат, чего никогда не случалось за семь лет. И вот это случилось — причём в ходе гонки. За уикенд мы проводим от 50 до 100 тренировочных пит-стопов, но сбой произошёл именно в гонке. Это прискорбно, но мы всегда продолжаем бороться, что бы ни случилось. Будем действовать в том же духе и дальше», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021: