Гасли заболел перед Гран-при Италии Формулы-1 и не приехал на трассу
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли сегодня, 8 сентября не стал приезжать на трассу в Монце из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба команды.
«По совету врачей Пьер Гасли не приедет сегодня на трассу, так как в настоящее время он нездоров», — говорится в сообщении команды.
Ранее сообщалось, что в составе «Альфа Таури» Гасли может заменить американский гонщик Колтон Херта, ныне связанный контрактом на следующий сезон с командой IndyCar «Андретти». Кроме того, как сообщал источник, «Андретти» может рассмотреть вариант с покупкой команды «Альфа Таури», однако в настоящий момент эта информация не нашла подтверждения. Что касается самого Гасли, то издание The Race ранее утверждало, что француз близок к подписанию контракта с «Альпин».
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