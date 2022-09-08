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Тото Вольф высказался об оскорблениях болельщиков после Гран-при Нидерландов

Тото Вольф высказался об оскорблениях болельщиков после Гран-при Нидерландов
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на оскорбления болельщиков в социальных сетях после Гран-при Нидерландов.

В частности, главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц подверглась нападкам со стороны болельщиков, которые посчитали сход Юки Цуноды подстроенным. Это помогло Максу Ферстаппену получить «бесплатный пит-стоп».

«Эмоции в социальных сетях после гонки в Нидерландах были бурными, но оскорбительным высказываниям в адрес нашей команды и команд конкурентов нет места в Формуле-1. Мы все упорно соревнуемся на трассе, но всегда с уважением относимся к своим соперникам», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, победителем Гран-при Нидерландов стал Макс Ферстаппен, для которого это уже десятая победа в сезоне. Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон финишировали на втором и четвёртом местах соответственно.

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