Источник: шансы Гасли на переход в «Альпин» снизились, среди претендентов — Дуэн

Вариант с переходом французского гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли в «Альпин» сейчас выглядит менее вероятным, чем на прошлой неделе, сообщает в своих социальных сетях журналист Альберт Фабрега.



Ранее в «Альпин» рассматривали возможность выплатить «Ред Булл» компенсацию и пригласить Гасли в свою команду на место Фернандо Алонсо, который в конце сезона переходит в «Астон Мартин». Сейчас шансы Гасли на переход во французскую команду снизились.



По информации источника, «Альпин» также рассматривает вариант с приглашением австралийского гонщика Формулы-2 Джека Дуэна, у которого есть суперлицензия, позволяющаяему выступать в Формуле-1.



Напомним, в «Альфа Таури» в случае ухода Гасли планировали подписать гонщика IndyCar Колтона Херту, но у американца не хватает баллов для суперлицензии.

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