Расписание трансляций Гран-при Италии Формулы-1 2022 года

С 9 по 11 сентября на автодроме в Монце состоится Гран-при Италии Формулы-1, параллельно с которым состоятся и этапы серий поддержки — Формулы-2 (предпоследний этап сезона) и Формулы-3 (финал сезона).
Все заезды в Монце будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.
Расписание трансляций уикенда в Монце
Пт, 9 сентября
15:00 — первая тренировка Гран-при Италии Формулы-1
16:30 — квалификация Формулы-3. Италия
18:00 — вторая тренировка Гран-при Италии Формулы-1
19:30 — квалификация Формулы-2. Италия
Сб, 10 сентября
11:25 — спринт Формулы-3. Италия
14:00 — третья тренировка Гран-при Италии Формулы-1
17:00 — квалификация Гран-при Италии Формулы-1
19:00 — спринт Формулы-2. Италия
Вс, 11 сентября
09:35 — гонка Формулы-3. Италия
11:05 — гонка Формулы-2. Италия
16:00 — гран-при Италии, гонка Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Монце.
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