Расписание трансляций Гран-при Италии Формулы-1 2022 года

С 9 по 11 сентября на автодроме в Монце состоится Гран-при Италии Формулы-1, параллельно с которым состоятся и этапы серий поддержки — Формулы-2 (предпоследний этап сезона) и Формулы-3 (финал сезона).



Все заезды в Монце будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.



Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.



Расписание трансляций уикенда в Монце



Пт, 9 сентября



15:00 — первая тренировка Гран-при Италии Формулы-1

16:30 — квалификация Формулы-3. Италия

18:00 — вторая тренировка Гран-при Италии Формулы-1

19:30 — квалификация Формулы-2. Италия



Сб, 10 сентября



11:25 — спринт Формулы-3. Италия

14:00 — третья тренировка Гран-при Италии Формулы-1

17:00 — квалификация Гран-при Италии Формулы-1

19:00 — спринт Формулы-2. Италия



Вс, 11 сентября



09:35 — гонка Формулы-3. Италия

11:05 — гонка Формулы-2. Италия

16:00 — гран-при Италии, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Монце.