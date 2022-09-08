Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расписание трансляций Гран-при Италии Формулы-1 2022 года

Расписание трансляций Гран-при Италии Формулы-1 2022 года
Комментарии

С 9 по 11 сентября на автодроме в Монце состоится Гран-при Италии Формулы-1, параллельно с которым состоятся и этапы серий поддержки — Формулы-2 (предпоследний этап сезона) и Формулы-3 (финал сезона).

Все заезды в Монце будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Монце

Пт, 9 сентября

15:00 — первая тренировка Гран-при Италии Формулы-1
16:30 — квалификация Формулы-3. Италия
18:00 — вторая тренировка Гран-при Италии Формулы-1
19:30 — квалификация Формулы-2. Италия

Сб, 10 сентября

11:25 — спринт Формулы-3. Италия
14:00 — третья тренировка Гран-при Италии Формулы-1
17:00 — квалификация Гран-при Италии Формулы-1
19:00 — спринт Формулы-2. Италия

Вс, 11 сентября

09:35 — гонка Формулы-3. Италия
11:05 — гонка Формулы-2. Италия
16:00 — гран-при Италии, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Монце.

Новость по теме
«Феррари» представила специальные дизайны шлемов Леклера и Сайнса к Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022