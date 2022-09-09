Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й

Сайнс — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й
Комментарии

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. Второе время у лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Третьим стал напарник Сайнса Шарль Леклер.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал седьмым.

Сессия была прервана красными флагами из-за проблем у пилота «Хааса» Мика Шумахера, вынужденного остановиться на трассе. По итогам сессии Шумахер замкнул протокол.

Формула-1. Гран-при Италии. Вторая свободная практика:

МестоПилотКомандаВремя
1.Карлос Сайнс«Феррари»1:21.664
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.143
3.Шарль Леклер«Феррари»+0.193
4.Ландо Норрис«Макларен»+0.674
5.Джордж Расселл«Мерседес»+0.722
6.Серхио Перес«Ред Булл»+0.730
7.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.839
8.Эстебан Окон«Альпин»+1.064
9.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.088
10.Александер Албон«Уильямс»+1.171
11.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.247
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.274
13.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.329
14.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.471
15.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.553
16.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.893
17.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+2.067
18.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+2.121
19.Николас Латифи«Уильямс»+2.318
20.Мик Шумахер«Хаас»+2.922
Желание «Ред Булл» привести в Ф-1 американца — потенциальная катастрофа. И вот почему Желание «Ред Булл» привести в Ф-1 американца — потенциальная катастрофа. И вот почему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022