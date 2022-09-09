Сайнс — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. Второе время у лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Третьим стал напарник Сайнса Шарль Леклер.



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал седьмым.



Сессия была прервана красными флагами из-за проблем у пилота «Хааса» Мика Шумахера, вынужденного остановиться на трассе. По итогам сессии Шумахер замкнул протокол.



Формула-1. Гран-при Италии. Вторая свободная практика:

Место Пилот Команда Время 1. Карлос Сайнс «Феррари» 1:21.664 2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.143 3. Шарль Леклер «Феррари» +0.193 4. Ландо Норрис «Макларен» +0.674 5. Джордж Расселл «Мерседес» +0.722 6. Серхио Перес «Ред Булл» +0.730 7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.839 8. Эстебан Окон «Альпин» +1.064 9. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.088 10. Александер Албон «Уильямс» +1.171 11. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.247 12. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.274 13. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.329 14. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1.471 15. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.553 16. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.893 17. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +2.067 18. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.121 19. Николас Латифи «Уильямс» +2.318 20. Мик Шумахер «Хаас» +2.922