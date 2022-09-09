Сайнс — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й
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В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. Второе время у лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Третьим стал напарник Сайнса Шарль Леклер.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал седьмым.
Сессия была прервана красными флагами из-за проблем у пилота «Хааса» Мика Шумахера, вынужденного остановиться на трассе. По итогам сессии Шумахер замкнул протокол.
Формула-1. Гран-при Италии. Вторая свободная практика:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1:21.664
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.143
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.193
|4.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.674
|5.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.722
|6.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.730
|7.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.839
|8.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.064
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.088
|10.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.171
|11.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.247
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.274
|13.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.329
|14.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.471
|15.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.553
|16.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.893
|17.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+2.067
|18.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+2.121
|19.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+2.318
|20.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+2.922
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