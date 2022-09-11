Хорнер: мы пожертвовали квалификацией

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Италии.



«Борьба получилась очень плотной, мы понимали, что в квалификации машины «Феррари» будут быстры. Мы в какой-то степени пожертвовали квалификацией, надеясь, что наша машина будет лучше работать в гонке. Посмотрим, оправдает ли себя эта тактика, но я всем доволен.



Но мы всё равно считаем, что обгонять в гонке будет не так просто. Спа в любом случае является самой простой трассой с точки зрения обгонов. Но с новыми болидами пилотам стало проще следовать друг за другом, как в «Лесмо», так и в «Параболике», так что теоретически пилот должен оказываться ближе на выходе и получать возможность для обгона. Но само по себе это точно не произойдёт», — приводит слова Хорнера RacingNews365.