Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер объяснил, почему остался недоволен выступлением на Гран-при Италии

Шарль Леклер объяснил, почему остался недоволен выступлением на Гран-при Италии
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце. Напомним, Леклер стал вторым, уступив действующему лидеру чемпионата голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Концовка получилась разочаровывающей — гоняться нам в итоге не дали. Но в целом я отдал все силы, чтобы занять сегодня второе место. Здесь потрясающие болельщики, но, если говорить о результате, — имеем то, что имеем.

Пит-стоп при VSC? Если честно, мы не знали, как поступить, и сделали такой выбор. Разумеется, я не особенно доволен гонкой, поскольку мы финишировали вторыми. Думаю, мы были сильны, но… всё сложилось так, как сложилось».

Ранее мнением о заезде поделился Макс Ферстаппен.

Новость по теме
Ферстаппен — о победе на Гран-при Италии: жаль, что не было рестарта в конце
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022