Шарль Леклер объяснил, почему остался недоволен выступлением на Гран-при Италии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце. Напомним, Леклер стал вторым, уступив действующему лидеру чемпионата голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».
«Концовка получилась разочаровывающей — гоняться нам в итоге не дали. Но в целом я отдал все силы, чтобы занять сегодня второе место. Здесь потрясающие болельщики, но, если говорить о результате, — имеем то, что имеем.
Пит-стоп при VSC? Если честно, мы не знали, как поступить, и сделали такой выбор. Разумеется, я не особенно доволен гонкой, поскольку мы финишировали вторыми. Думаю, мы были сильны, но… всё сложилось так, как сложилось».
Ранее мнением о заезде поделился Макс Ферстаппен.
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