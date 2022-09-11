Фото: Сильвестр Сталлоне встретился с Ферстаппеном на Гран-при Италии

Легендарный американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне, наиболее известный по киносериям «Рокки» (1976–2018) и «Рэмбо» (1982–2019), посетил базу «Ред Булл» на Гран-при Италии, состоявшемся на этих выходных в Монце.

В частности, Сталлоне сделал совместное фото с пилотом команды и действующим чемпионом Формулы-1 голландцем Максом Ферстаппеном.

Фото: Getty Images

Напомним, Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Италии. После финиша гонщик был освистан болельщиками на трибунах. Не исключено, что подобное поведение болельщиков было вызвано не только отношением к гонщику «Ред Булл», но и тем, что последние круги прошли без борьбы из-за сейфти-кара.

Ранее в интервью Ферстаппен оценил выступление в гонке Гран-при Италии.