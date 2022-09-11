В ФИА объяснили, почему финиш гонки Гран-при Италии прошёл под сейфти-каром

В Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили решение завершить гонку Гран-при Италии с сейфти-каром после схода пилота «Макларена» Даниэля Риккардо.
«Несмотря на то что для возвращения машины №3 [Даниэль Риккардо] и возобновления гонки были предприняты все возможные усилия, маршалы не смогли перевести коробку передач на нейтраль и затолкать машину на эвакуационную дорожку.
Поскольку безопасность спасательной операции являлась нашим единственным приоритетом, а инцидент не был достаточным для красного флага, гонка завершилась под сейфти-каром в соответствии с процедурой, согласованной между ФИА и всеми участниками. Время же использования сейфти-кара не имеет отношения к процедуре», – приводит слова представителя ФИА издание Motorsport.
- 11 сентября 2022
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:28
-
19:15
-
19:12
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:25
-
15:53
-
15:38
-
14:11
-
13:32
-
12:42
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
11:59
-
11:38
-
11:16
-
11:00
-
10:37
-
09:33
-
01:02
-
00:36
- 10 сентября 2022
-
23:50