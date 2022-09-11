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В ФИА объяснили, почему финиш гонки Гран-при Италии прошёл под сейфти-каром

В ФИА объяснили, почему финиш гонки Гран-при Италии прошёл под сейфти-каром
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В Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили решение завершить гонку Гран-при Италии с сейфти-каром после схода пилота «Макларена» Даниэля Риккардо.

«Несмотря на то что для возвращения машины №3 [Даниэль Риккардо] и возобновления гонки были предприняты все возможные усилия, маршалы не смогли перевести коробку передач на нейтраль и затолкать машину на эвакуационную дорожку.

Поскольку безопасность спасательной операции являлась нашим единственным приоритетом, а инцидент не был достаточным для красного флага, гонка завершилась под сейфти-каром в соответствии с процедурой, согласованной между ФИА и всеми участниками. Время же использования сейфти-кара не имеет отношения к процедуре», – приводит слова представителя ФИА издание Motorsport.

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