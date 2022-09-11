Гасли: мне будут сниться кошмары о заднем антикрыле Риккардо
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Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при Италии.
«Если посмотреть на результат, то финиш позади трёх топ-команд — лучшее, чего можно было добиться, и я очень рад, что вновь набрал очки. Гонка была слегка разочаровывающей: думаю, мне будут сниться кошмары в следующие несколько ночей о заднем антикрыле Риккардо! Мы пробовали разные вещи, чтобы попытаться его опередить, и наша скорость в целом была конкурентоспособной, но нам чуть не хватало темпа, чтобы обойти сегодня «Макларены».
Теперь мы будем готовиться к Сингапуру. Знаем, над чем нам необходимо поработать, как прибавить, и мы нацеливаемся на то, что продолжим финишировать в очках», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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