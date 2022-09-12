Оруджев объяснил, почему тактика «Феррари» на Гран-при Италии была ошибочной

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал решение «Феррари» перевести Шарля Леклера на тактику с двумя пит-стопами во время гонки Гран-при Италии Формулы-1. В итоге монегаск оказался позади Макса Ферстаппена и не располагал скоростью, чтобы догнать голландца.
«Странно, что решили делать две остановки. Все знают, что в Монце большее количество пит-стопов не работает. Слишком много прямых и мало поворотов, где ты за счёт резины отыграешься. А ограничение на пит-лейне то же самое, как на других трассах — 80 км/ч. Поэтому потеря на пит-стопе больше.
Я так понимаю, Леклера позвали из-за VSC, но он закончился раньше, чем Шарль выехал. Были ли у Леклера шансы выиграть без этого пит-стопа? Думаю, вполне», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
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