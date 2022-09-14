«Феррари» планирует ещё два обновления болида в сезоне-2021

Команда Формулы-1 «Феррари» планирует привезти ещё два крупных обновления машины в нынешнем сезоне, сообщает итальянская редакция Motorsport. Первый пакет обновлений увидит свет уже на Гран-при Сингапура в начале октября, а второй — на этапе в Мексике.



Пакет обновлений в Сингапуре будет направлен на работу машины с высокой прижимной силой, что должно дать возможность Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу побороться за победу в Сингапуре, в частности, за счёт успешной квалификации на трассе, где достаточно сложно обгонять.



В «Феррари» рассчитывают, что предстоящие обновления помогут команде прервать гегемонию «Ред Булл» в нынешнем сезоне и побороться за победы в отдельных Гран-при.



В настоящий момент Макс Ферстаппен опережает Шарля Леклера на 116 очков в личном зачёте чемпионата мира. Уже на этапе в Сингапуре Ферстаппен может досрочно выиграть титул.