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«Феррари» планирует ещё два обновления болида в сезоне-2021

«Феррари» планирует ещё два обновления болида в сезоне-2021
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Команда Формулы-1 «Феррари» планирует привезти ещё два крупных обновления машины в нынешнем сезоне, сообщает итальянская редакция Motorsport. Первый пакет обновлений увидит свет уже на Гран-при Сингапура в начале октября, а второй — на этапе в Мексике.

Пакет обновлений в Сингапуре будет направлен на работу машины с высокой прижимной силой, что должно дать возможность Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу побороться за победу в Сингапуре, в частности, за счёт успешной квалификации на трассе, где достаточно сложно обгонять.

В «Феррари» рассчитывают, что предстоящие обновления помогут команде прервать гегемонию «Ред Булл» в нынешнем сезоне и побороться за победы в отдельных Гран-при.

В настоящий момент Макс Ферстаппен опережает Шарля Леклера на 116 очков в личном зачёте чемпионата мира. Уже на этапе в Сингапуре Ферстаппен может досрочно выиграть титул.

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