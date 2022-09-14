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Сейвуд: контракт Формулы-1 и Гран-при Монако пока не продлён

Сейвуд: контракт Формулы-1 и Гран-при Монако пока не продлён
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Британский журналист Джо Сейвуд в своём блоге опроверг информацию немецких коллег о подписании контракта между Формулой-1 и Гран-при Монако на ближайшие несколько сезонов. Сейвуд сообщил, что переговоры между Автомобильным клубом Монако при содействии принца Альбера с Формулой-1 идут, однако в настоящий момент стороны далеки от соглашения.

Как сообщил Сейвуд, основные проблемы в переговорах заключаются не в денежной составляющей, а в телевизионном освещении гонки (трансляции Гран-при Монако организовывают местные телевизионщики, в отличие от остальных гонок сезона), а также в некоторых мелочах вроде рекламных баннеров и внешнего вида трассы.

По словам Сейвуда, в настоящий момент стороны не хотят уступать друг другу в продолжающихся переговорах.

Напомним, ранее немецкий журналист Тоби Грюнер сообщил, что контракт с Гран-при Монако продлён.

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