Мазепин: мечтаю, чтобы Хабиб Нурмагомедов вернулся в спорт и одержал победу
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Российский гонщик Никита Мазепин рассказал о том, что является поклонником бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я очень люблю MMA. В последнее время чаще стал смотреть российский промоушен, так как они тоже заслуживают уважения. Последнее, что хотелось посмотреть, — бой Чимаева с Диазом. В деталях я не разбираюсь, и мне трудно сказать, как Хамзат провалил взвешивание. Тем не менее эти ребята много тренируются и одни из лучших в своём виде спорта.
Бой мечты? Я большой поклонник Хабиба Нурмагомедова, мы знакомы с ним. Так что мечтаю, чтобы он вернулся в спорт и одержал победу», — цитирует Мазепина «Матч ТВ».
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года.
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