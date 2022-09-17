Ферстаппен: впечатлён проектом нового двигателя «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высоко оценил усилия команды по созданию собственных силовых установок, внедрение которых запланировано в 2026 году.

«Я ещё не был на новом заводе, но слышал, что об этом говорят Кристиан Хорнер и Хельмут Марко. Впечатляет их нынешняя работа и то, что должно получиться на выходе. Уже пообещал Кристиану, что мы обязательно туда съездим вместе, и я увижу весь процесс своими глазами», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В настоящее время Макс Ферстаппен возглавляет рейтинг пилотов Формулы-1. На его счету 335 очков. Следом в личном зачёте располагается пилот «Феррари» Шарль Леклер (219). Тройку замыкает напарник Ферстаппена — мексиканский гонщик Серхио Перес (210).

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