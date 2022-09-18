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Сайнс рассказал, как «Феррари» могла оказать давление на Ферстаппена в Монце

Сайнс рассказал, как «Феррари» могла оказать давление на Ферстаппена в Монце
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что его команда не смогла навязать борьбу Максу Ферстаппену из-за моторных штрафов в последних гонках.

«Не будь у меня штрафов и если бы мы стартовали в группе лидеров, то смогли бы оказывать давление на Макса. К сожалению, пришлось получить штраф из-за замены двигателя, а Ферстаппен мог просто действовать противоположно Леклеру.

Думаю, когда мы перестанем получать штрафы и будем на подходящей трассе, как, например, в Сингапуре, то будет возможность действовать вдвоём. Не рисковать, а оказывать давление на Ферстаппена. Думаю, в этом случае, наши шансы на победу станут повыше. В Монце мой старт с конца решётки навредил нам», — приводит слова Сайнса Racefans.

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