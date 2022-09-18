Сайнс рассказал, как «Феррари» могла оказать давление на Ферстаппена в Монце
Поделиться
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что его команда не смогла навязать борьбу Максу Ферстаппену из-за моторных штрафов в последних гонках.
«Не будь у меня штрафов и если бы мы стартовали в группе лидеров, то смогли бы оказывать давление на Макса. К сожалению, пришлось получить штраф из-за замены двигателя, а Ферстаппен мог просто действовать противоположно Леклеру.
Думаю, когда мы перестанем получать штрафы и будем на подходящей трассе, как, например, в Сингапуре, то будет возможность действовать вдвоём. Не рисковать, а оказывать давление на Ферстаппена. Думаю, в этом случае, наши шансы на победу станут повыше. В Монце мой старт с конца решётки навредил нам», — приводит слова Сайнса Racefans.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
09:57
-
09:51
-
06:21
-
00:35
-
00:04
- 17 сентября 2022
-
22:52
-
22:42
-
21:59
-
21:54
-
20:58
-
20:51
-
19:57
-
19:29
-
18:49
-
18:44
-
18:00
-
17:55
-
16:16
-
15:30
-
15:29
-
14:48
-
13:17
-
12:56
-
11:49
-
11:02
-
09:39
-
01:06
- 16 сентября 2022
-
23:53
-
22:42
-
21:37
-
20:39
-
19:44
-
18:58
-
17:24
-
16:44
Партнерский контент