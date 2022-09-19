Источник: Йос Ферстаппен контактировал с «Феррари» по поводу будущего Макса

Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, связывался с представителями «Феррари», чтобы узнать о перспективах перехода сына в итальянскую команду, сообщает AutoMoto.it. По информации источника, речь идёт о достаточно далёком будущем.



Действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до окончания 2028 года.



Издание отмечает, что одной из причин таких действий Ферстаппена — старшего является неопределённость «Ред Булл» из-за ситуации с отказом от продажи «Порше».



Как сообщил источник, в ближайшее время не стоит ждать каких-то действий по возможному переходу со стороны Ферстаппена, по крайней мере до окончания сезона-2023.



Ранее Макс Ферстаппен заявлял, что готов закончить карьеру в «Ред Булл».