Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: Йос Ферстаппен контактировал с «Феррари» по поводу будущего Макса

Источник: Йос Ферстаппен контактировал с «Феррари» по поводу будущего Макса
Комментарии

Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, связывался с представителями «Феррари», чтобы узнать о перспективах перехода сына в итальянскую команду, сообщает AutoMoto.it. По информации источника, речь идёт о достаточно далёком будущем.

Действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до окончания 2028 года.

Издание отмечает, что одной из причин таких действий Ферстаппена — старшего является неопределённость «Ред Булл» из-за ситуации с отказом от продажи «Порше».

Как сообщил источник, в ближайшее время не стоит ждать каких-то действий по возможному переходу со стороны Ферстаппена, по крайней мере до окончания сезона-2023.

Ранее Макс Ферстаппен заявлял, что готов закончить карьеру в «Ред Булл».

Покровитель Ферстаппена и де Вриса за решёткой! Крупный удар по гонщикам из Нидерландов Покровитель Ферстаппена и де Вриса за решёткой! Крупный удар по гонщикам из Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022