Источник: Йос Ферстаппен контактировал с «Феррари» по поводу будущего Макса

Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, связывался с представителями «Феррари», чтобы узнать о перспективах перехода сына в итальянскую команду, сообщает AutoMoto.it. По информации источника, речь идёт о достаточно далёком будущем.
Действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до окончания 2028 года.
Издание отмечает, что одной из причин таких действий Ферстаппена — старшего является неопределённость «Ред Булл» из-за ситуации с отказом от продажи «Порше».
Как сообщил источник, в ближайшее время не стоит ждать каких-то действий по возможному переходу со стороны Ферстаппена, по крайней мере до окончания сезона-2023.
Ранее Макс Ферстаппен заявлял, что готов закончить карьеру в «Ред Булл».
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