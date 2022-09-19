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Вольф: Лауда бы снял шляпу перед де Врисом после такого дебюта

Вольф: Лауда бы снял шляпу перед де Врисом после такого дебюта
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал дебют Ника де Вриса в гонке Формулы-1. Де Врис заменил Алекса Албона на Гран-при Италии и финишировал девятым.

«Я не думаю, что кто-то мог справиться лучше де Вриса. Думаю, Ники Лауде понравилось бы такое выступление, он бы снял перед ним шляпу. Мне нравится Ник, он хороший парень, он не только быстр, что он уже демонстрировал в других сериях, он очень умён и делает многое для команды. Так что он заслужил такой результат.

Сначала ты выступаешь в тренировке в „Астон Мартин“, катаясь с аэродинамическими датчиками, а потом в последнюю минуту тебя зовут выступать на другой машине. И ты побеждаешь напарника с большим отрывом, стартуя восьмым и финишируя девятым. Это дорогого стоит», — приводит словак Тото Вольфа GranfPrix247.

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