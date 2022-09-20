Глава «Астон Мартин» объяснил, почему команда хорошо выступит в Сингапуре
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Сингапура, который пройдёт с 30 сентября по 2 октября, а также объяснил, почему команда имеет шансы на высокий результат.
«Мы должны сочетать высокую прижимную силу трассы с доступными шинами и погодой. Нам предстоит гонка, и мы уверены в себе, особенно учитывая уикенд в Зандворте, где мы показали себя в квалификации. Мы представим готовящиеся обновления в Сингапуре.
У трассы Сингапура такой же уровень прижимной силы, как и у Зандворта с Будапештом, поэтому мы уверены в том, что будем немного лучше», – приводит слова функционера издание RacingNews365.
Ранее в интервью Крак заявил, что считает канадца Лэнса Стролла недооценённым пилотом.
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