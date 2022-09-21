Мазепин: я не отказываюсь от выступлений под нейтральным флагом

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин опубликовал в своих социальных сетях новую запись, в которой рассказал о том, что он готов выступать под нейтральным флагом.

«Всем привет. Я просто хотел исправить запись, так как несколько информационных агентств сообщили, что я отказываюсь от выступлений под нейтральным флагом. Это не так. Я сказал, что не рассматриваю возможность смены гражданства. Я был и остаюсь готовым выступать под нейтральным статусом и, фактически, сделал это во время прошлогоднего сезона Формулы-1 без каких-либо проблем», — написал Мазепин.

Ранее Мазепин рассказал о том, какие ощущения переживает пилот во время аварии в гонке.