Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мазепин рассказал, что чувствует пилот во время аварии в Формуле-1

Мазепин рассказал, что чувствует пилот во время аварии в Формуле-1
Комментарии

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал о том, какие ощущения переживает пилот во время аварии в гонке.

«В Формуле-1 самое плохое – это не сама авария, а то, насколько это больно. То есть болиды хоть и безопасны, но вот тот первый удар, который ты получаешь во время столкновения… От ремней остаются большие синяки, а это прям больно.

Есть момент, когда ты держишь машину под контролем, а потом понимаешь, что всё, она уже летит куда-то. И вот в эти три-четыре секунды перед тем, как ты ударяешься о стену, ты начинаешь сжиматься, потом удар, и затем появляется боль», — сказал Мазепин в подкасте «Утреннее шоу. Поехали».

Ранее Мазепин рассказал о том, что является поклонником бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Новость по теме
Мазепин: мечтаю, чтобы Хабиб Нурмагомедов вернулся в спорт и одержал победу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022