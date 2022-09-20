Мазепин рассказал, что чувствует пилот во время аварии в Формуле-1

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал о том, какие ощущения переживает пилот во время аварии в гонке.

«В Формуле-1 самое плохое – это не сама авария, а то, насколько это больно. То есть болиды хоть и безопасны, но вот тот первый удар, который ты получаешь во время столкновения… От ремней остаются большие синяки, а это прям больно.

Есть момент, когда ты держишь машину под контролем, а потом понимаешь, что всё, она уже летит куда-то. И вот в эти три-четыре секунды перед тем, как ты ударяешься о стену, ты начинаешь сжиматься, потом удар, и затем появляется боль», — сказал Мазепин в подкасте «Утреннее шоу. Поехали».

Ранее Мазепин рассказал о том, что является поклонником бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.