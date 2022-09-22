«Альфа Ромео» анонсировала объявление в ближайшие дни
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» на своей странице в одной из социальных сетей анонсировала объявление 27 сентября. При этом не уточняется, о чём именно будет сообщено в пресс-релизе.
«Скоро будет анонс. Следите за обновлениями. 27.09.2022. Продолжаем творить историю», — говорится в сообщении аккаунта «Альфа Ромео».
Стоит отметить, что это может быть анонс официального соглашения с «Ауди», которые ранее заявили о том, что придут в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей. При этом ожидается, что компания также выкупит 75% акций «Заубера», который выступает под брендом «Альфа Ромео». Сделка оценивается примерно в $ 450 млн.
Отмечалось, что команда, которая будет сотрудничать с «Ауди» объявят до конца текущего сезона.
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