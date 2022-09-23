Джейми Чедвик надеется попасть в Формулу-1 в ближайшие пять лет

Двукратная чемпионка W Series, британка Джейми Чедвик высказалась о своих перспективах в автоспорте.



«Сейчас моя цель — попасть в Формулу-1 в ближайшие пять лет. За это время мне нужно многого достичь, но моя задача по-прежнему в том, чтобы пройти подготовку в подходящей серии гонок поддержки и добиться там успеха. Тогда у меня будет шанс попасть в Формулу-1.



Я знаю, что я могу попасть в Формулу-1, если добьюсь успеха в нужной гоночной серии. Сейчас мне нужно достичь этого и полагаться на людей, которые верят, что это возможно. Варианты есть. Формула-2, Формула-3, IndyLights — я изучаю эти варианты. Мы сейчас обсуждаем разные варианты как в Европе, так и в Америке», — приводит слова Чедвик F1i.

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