Хорнер предрёк «Ауди» проблемы при дебюте в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предупреждает «Ауди», что им не стоит недооценивать масштаб задач, которые предстоит решать перед дебютом в Формуле-1.



«Им точно не стоит подходить с недооценкой к масштабу проблем. Конечно, репутация такой команды, как «Ауди», говорит сама за себя, но когда вы начинаете с нуля, то масштабы задач, которые нужно решать, огромны. Мы в этом убедились сами. Конечно, регламент — ключевой аспект. К счастью, они вступают в силу с 2026 года. Но даже этого времени может не хватить. Тем не менее будет интересно увидеть больше производителей двигателей в 2026 году», — приводит слова Хорнера GPFans.



Напомним, перед Гран-при Бельгии «Ауди» официально сообщила, что войдёт в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей. Ожидается, что компания будет сотрудничать с «Заубером», выступающим в серии под брендом «Альфа Ромео».