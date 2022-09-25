Комментатор Алексей Попов оценил преимущество Ферстаппена над конкурентами

Российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о лидерстве Макса Ферстаппена и возможной досрочной победе пилота «Ред Булл» в нынешнем сезоне.



«Боже ты мой! У Шарля 219 очков, у Макса — 335, на 116 очков больше. Если Ферстаппен сохранит преимущество к вечеру Сузуки, то досрочно станет чемпионом мира. Макс может выиграть уже на Гран-при Сингапура, если финиширует первым, Леклер не выше восьмого места, а Перес — не выше четвёртого.



Сингапур — городская трасса. Возможно ли, что Леклер сойдёт? Может Ферстаппен выиграть? Безусловно, да. Не исключаю, что уже после следующего этапа он станет двукратным чемпионом мира. Но Хельмут Марко выразил желание дотянуть до Гран-при Японии и порадовать «Хонду», — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни».

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