Росси рассказал, злятся ли в «Альпин» на «Макларен» после скандала с Пиастри

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси дал понять, что не сердится на «Макларен» после скандальной ситуации с австралийцем Оскаром Пиастри. Напомним, после того как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них, Пиастри буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, желает выступать за «Макларен», а пресс-релиз был выпущен без его согласия.



«Зак Браун и Андреас Зайдль несут ответственность перед своей командой за достижение наилучших результатов. Мы не согласны с тем, что произошло, но я не могу критиковать их за попытку подписать лучшую пару гонщиков. Мы не держим зла на «Макларен», — приводит слова Росси Auto Motor und Sport.

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